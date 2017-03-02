Сирийская армия отбила историческую цитадель Пальмиры у боевиков ИГ
2 марта 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительственная армия Сирии сумела занять историческую цитадель Пальмиры — замок, доминирующий над западными районами города.
Бои также начались на окраинах Пальмиры, где до войны были построены несколько гостиничных комплексов, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Утром 1 марта иранское агентство Fars сообщило о том, что правительственной армии удалось занять так называемый Пальмирский треугольник — стратегически важный перекресток к западу от города. После этого военные под прикрытием ВВС Сирии и ВКС России начали стремительно продвигаться к цитадели.
По данным сирийских военных, боевики «Исламского государства» (ИГ) понесли большие потери и спешно отходят на восток.
В 2016 году сирийской армии уже удавалось отбить у боевиков ИГ Пальмиру, однако террористы сумели закрепиться на позициях к востоку от города, а к концу года в ходе контрнаступления не только вернули себе контроль над Пальмирой, но и отбросили сирийскую армию на несколько десятков километров.
Днем 1 марта главарь ИГ Абу Бакра аль-Багдади призвал своих сторонников уйти в труднодоступные горные районы и продолжить сопротивлением там. При этом он признал неудачу боевиков в боях на севере Ирака, где армии удалось занять большую часть Мосула и отбросить террористов к сирийской границе.
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