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На торгах Sotheby's установлен рекорд выручки от продажи произведений искусства

На торгах Sotheby's установлен рекорд выручки от продажи произведений искусства
2 марта 2017 - 14:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Абсолютный рекорд выручки установлен аукционным домом Sotheby's на вечерних торгах 1 марта. От продажи произведений искусства в стиле импрессионизма и модернизма было получено £194.7 млн или $240.8 млн.

«Это наивысшая сумма для любого из аукционов, когда-либо проводившихся в Лондоне», - говорится в сообщении Sotheby's, пишет ТАСС.

Аукционный дом также обратил внимание на то, что пять лотов на указанных торгах были проданы по цене, превышающей £10 млн ($12,3 млн). Самым дорогим из них стало полотно Bauerngarten («Сельский сад») знаменитого австрийского живописца Густава Климта. Оно было продано почти за £48 млн, или за $59,3 млн. По утверждению Sotheby's, это третья по величине сумма, отданная за картину, за всю историю торгов предметами живописи в Европе, проведенных разными аукционными домами.

Картина «Томаты» Пабло Пикассо ушла с молотка за £17 млн ($21 млн), а портрет Пьера Эдуарда Барановского кисти Амедео Модильяни - за £16 млн ($19.8 млн).

1 марта вечерние торги произведениями живописи импрессионистов и модернистов состоялись на площадке главного конкурента Sotheby's - аукционного дома Christie's, отметив начало лондонской Недели искусства ХХ века. Самым дорогим лотом на этих торгах стала картина Поля Гогена «Дом», проданная за £20,3 млн (более $25 млн). Общая выручка Christie's составила около £137 млн, или $170 млн.

Ссылки по теме:
Tass.ru: На торгах Sotheby's установлен рекорд выручки от аукционных продаж в Лондоне
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