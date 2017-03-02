Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу

PanARMENIAN.Net - Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» (Новое поколение - ред.) 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалу, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург». Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в пресс-службе «Нор Серунда».

В репортаже телеканала «Санкт-Петербург» говорится, что якобы «в 1992 году армянские вооруженные формирования разрушили до основания азербайджанский город Ходжалу В ту ночь 613 человек, в том числе женщины, дети и старики, были убиты. Вдвое больше — взяты в заложники, судьба почти двух сотен все еще остается неизвестной».

Представители армянской молодежи в открытом письме к главному редактору Петрову Борису заявили, что «сотрудники телеканала попросту проявили свою некомпетентность, выпустив в эфир репортаж, отражающий однобокую позицию по данному вопросу, даже не сделав попытки показать историческую объективность».

«Тем более, в условиях, когда карабахский конфликт остается не решенным, СМИ не должны нагнетать и обострять и так накалившуюся обстановку», - говорится в заявлении «Нор Серунда» и отмечается, что последняя эскалация на линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана была 25 февраля 2017 года, когда азербайджанская армия совершила попытку нападения на позиции Республики Арцах.

Активисты прикрепили также ссылку на видеозапись попытки нападения Азербайджана на позиции НКР с переводом на русский язык.

«Складывается впечатление, что материал был дан в эфир исходя из интересов азербайджанской стороны, а если нет, и это позиция телеканала «Санкт-Петербург», мы готовы предоставить материалы, чтобы журналисты и сотрудники телеканала были осведомлены о тех событиях, о которых рассказывают.

Намеренно или нет, но телеканал «Санкт-Петербург», выпустив данный репортаж, распространил фальсификацию и стал инструментом азербайджанской пропаганды. Нам досадно это осознавать, поскольку за годы сотрудничества с ведущими российскими СМИ, всегда находили объективность и профессионализм. Мы призываем руководство телеканала дать опровержение или предоставить в эфире время для того, чтобы армянская сторона высказала свою позицию, которая полностью совпадает с истиной», - говорится в заявлении армянской молодежной организации.

В заключении, приводятся также слова посла Армении в России Олега Есаяна, который 28 февраля в Москве, выступая на церемонии в память о невинных жертвах Сумгаитской резни армян 27-29 февраля 1988 года заявил: «Азербайджан и сегодня пытается скрыть от собственного народа истину о сумгаитских событиях. Этой цели служат также произошедшие 25 лет назад в окрестностях Агдама события, которые азербайджанская сторона представляет полностью в фальсифицированном виде и называет «ходжалинской резней», чтобы таким образом приписать случившееся армянам и скрыть реальное место событий».

Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 1988 года стали первым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовыми насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские события стали сигналом к началу в Азербайджане очередной, но по своему масштабу беспрецедентной волны антиармянских гонений и насилия, нового геноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кировабада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку и других городов и сел Азербайджана. Это привело к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.