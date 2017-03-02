Ибрагимович намерен продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2019 года
2 марта 2017 - 15:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не против пролонгации контракта с клубом до 2019 года.
Действующее соглашение шведского бомбардира с «красными дьяволами» истекает в конце нынешнего сезона, но в нём есть пункт о возможности автоматического продления на год. Однако источники, близкие к Ибрагимовичу, утверждают, что 35-летний швед настолько доволен выступлениями за «МЮ», что готов продлить контракт сразу на два сезона, передает championat.com со ссылкой на Daily Mail.
В текущем сезоне Ибрагимович провёл 24 матча в Премьер-лиге, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.
Самое значимое
Говоря о ведущем стрелке Граче Бабаяне, главный тренер сборной отметил, что он хорошо проявляет себя на тренировках
Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян подписал контракт с екатеринбургским «Уралом».
«Я благодарен Клоппу. Он работал над моими внутренними качествами и психологическим состоянием»,- заявил Мхитарян
Американский шахматист Уэсли Со стал победителем традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
ООН обвинила правительственные войска Сирии в использовании химоружия Авторы доклада при этом отмечают, что небо над Алеппо контролировали как сирийские воздушные силы, так и ВКС России, которые «используют одинаковое вооружение и самолеты, что делает невозможным определение их принадлежности во многих случаях»
Министр транспорта Армении: Альтернативой Ларсу может быть и паромное сообщение Альтернативой КПП Верхнему Ларсу является также паромное сообщение. Об этом заявил министр транспорта Армении Ваан Мартиросян.
Число миллиардеров в мире увеличилось на 60 человек за 2016 год За последние десять лет численность миллиардеров увеличилась на 45%, отмечают составители доклада
Google прекратит производство ноутбуков Старший вице-президент Google Рик Остерло (Rick Osterloh) объявил о прекращении производства ноутбуков Chromebook Pixel.