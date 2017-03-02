Google запатентовала кепку со встроенной в козырек камерой
2 марта 2017 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Google получила патент на устройство в виде кепки с камерой, встроенной в козырек головного убора. В описании проекта говорится, что устройство предназначено для проведения «интерактивных сессий с пользователем».
Предполагается, что разработка позволит снимать видео, делать фотографии и проводить прямые трансляции с возможностью их дальнейшей публикации в соцсетях. Также устройство оснащено встроенным микрофоном и способно транслировать звук без наушников: вибрации будут проходить прямо через черепную коробку. По этому же принципу работала аудиосистема в умных очках Google Glass, пишет Bird in Flight со ссылкой на Mashable.
В компании также отмечают, что устройство может использоваться не только в развлекательных целях, но и, например, применяться сотрудниками спасательных служб в ходе чрезвычайных ситуаций.
Ранее Samsung получила патент на другое устройство, оснащенное камерой, — контактные линзы, способные делать снимки, когда человек моргает.
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