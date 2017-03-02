Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета
2 марта 2017 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Европарламент (ЕП) в рамках мини-сессии в Брюсселе проголосовал за снятие парламентского иммунитета с лидера партии «Национальный фронт» и главы парламентской фракции «Европа наций и свобод» Марин Ле Пен, передает РИА Новости.
«Очевидное большинство высказалось за лишение иммунитета», — объявил итоги голосования председатель. Сама Марин Ле Пен в момент принятия решения в парламентской аудитории не присутствовала.
Ранее за лишение парламентского иммунитета кандидата в президенты Франции проголосовал комитет ЕП по юридическим вопросам. Во Франции Марин Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера после того, как политик разместила в своем Twitter фотографии зверств группировки «Исламское государство». Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен французской стороной. Однако решение ЕП, как отмечают эксперты, никак не повлияет на статус политика как кандидата в президенты.
В окружении лидера партии «Национальный фронт» считают, что вопрос о лишении депутатской неприкосновенности поставлен не случайно.
«В преддверии выборов наши противники активизируются», — сказал источник в парламентской фракции Ле Пен. Открытой статистики снятия иммунитета с депутатов Европарламента не ведется. Решения принимаются по запросу национальных правоохранительных органов. Основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен неоднократно лишался неприкосновенности за высказывания об иммигрантах и гитлеровской оккупации, но ни разу не садился в тюрьму.
С самой Марин Ле Пен иммунитет депутата Европарламента был впервые снят в июле 2014 года после того, как ей предъявили обвинение за то, что она сравнила растущее число молящихся на улицах мусульман с оккупацией страны времен Второй мировой войны. Однако в декабре 2015 года обвинение в подстрекательстве к расовой ненависти с нее было снято судом, а парламентская неприкосновенность восстановлена.
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