Google прекратит производство ноутбуков

PanARMENIAN.Net - Старший вице-президент Google Рик Остерло (Rick Osterloh) объявил о прекращении производства ноутбуков Chromebook Pixel. Об этом он рассказал на выставке MWC 2017 в Барселоне, передает Lenta.ru.

Остерло отметил, что у компании нет планов по развитию линейки и производству новых устройств. Кроме того, актуальная модель Chromebook Pixel перестанет продаваться в магазине Google Store. Сам бренд Pixel продолжит свое существование, и под данной маркой будут выпускать смартфоны Google. Также компания продолжит работу по улучшению операционной системы Chrome OS.

Одной из причин отказа от производства Chromebook Pixel могла стать его цена. Ноутбук, представленный весной 2015 года, стоил 1300 долларов.

Последними устройствами компании под этим брендом стали смартфоны Pixel и Pixel XL, представленные в начале октября 2016 года. Оба телефона получили процессор Snapdragon 821 и четыре гигабайта оперативной памяти, а также 32/128 гигабайт накопителя. Смартфоны поступили в продажу по цене в 650 долларов за младшую модель и 770 за старшую.