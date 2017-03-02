Google прекратит производство ноутбуков
2 марта 2017 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Старший вице-президент Google Рик Остерло (Rick Osterloh) объявил о прекращении производства ноутбуков Chromebook Pixel. Об этом он рассказал на выставке MWC 2017 в Барселоне, передает Lenta.ru.
Остерло отметил, что у компании нет планов по развитию линейки и производству новых устройств. Кроме того, актуальная модель Chromebook Pixel перестанет продаваться в магазине Google Store. Сам бренд Pixel продолжит свое существование, и под данной маркой будут выпускать смартфоны Google. Также компания продолжит работу по улучшению операционной системы Chrome OS.
Одной из причин отказа от производства Chromebook Pixel могла стать его цена. Ноутбук, представленный весной 2015 года, стоил 1300 долларов.
Последними устройствами компании под этим брендом стали смартфоны Pixel и Pixel XL, представленные в начале октября 2016 года. Оба телефона получили процессор Snapdragon 821 и четыре гигабайта оперативной памяти, а также 32/128 гигабайт накопителя. Смартфоны поступили в продажу по цене в 650 долларов за младшую модель и 770 за старшую.
Самое значимое
В новых версиях смартфона будут заменены аккумуляторы, из-за которых самовозгорались первые партии аппаратов
По словам аналитика, одно из главных изменений OLED iPhone - полноэкранный дизайн. Клавишу Home полностью уберут, а технологию по распознаванию отпечатков пальцев обновят
Характеристики устройства не раскрываются, его фотографии также отсутствуют. Бласс отметил, что телефон поступит в продажу по цене около €59 (примерно 3.6 тысяч рублей)
Всемирный банк привлечет в качестве разработчиков проекта армянский стартап Fambox из Технологического центра Гюмри (GTC)
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ООН обвинила правительственные войска Сирии в использовании химоружия Авторы доклада при этом отмечают, что небо над Алеппо контролировали как сирийские воздушные силы, так и ВКС России, которые «используют одинаковое вооружение и самолеты, что делает невозможным определение их принадлежности во многих случаях»
Министр транспорта Армении: Альтернативой Ларсу может быть и паромное сообщение Альтернативой КПП Верхнему Ларсу является также паромное сообщение. Об этом заявил министр транспорта Армении Ваан Мартиросян.
Число миллиардеров в мире увеличилось на 60 человек за 2016 год За последние десять лет численность миллиардеров увеличилась на 45%, отмечают составители доклада
Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета Европарламент (ЕП) в рамках мини-сессии в Брюсселе проголосовал за снятие парламентского иммунитета с лидера партии «Национальный фронт» и главы парламентской фракции «Европа наций и свобод» Марин Ле Пен.