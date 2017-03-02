Число миллиардеров в мире увеличилось на 60 человек за 2016 год
2 марта 2017 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Число людей, чье состояние равно или превышает $1 млрд, за 2016 год выросло на 60 человек и достигло 2024. Об этом говорится в ежегодном докладе The Wealth Report, который составляет компания Knight Frank. За последние десять лет численность миллиардеров увеличилась на 45%, отмечают составители доклада.
Численность мультимиллионеров (располагают капиталом $30 млн и более) за 2016 год выросла на 6340 человек и достигла 193490. Годом ранее число сверхбогатых людей уменьшилось впервые после мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Republic.
В России и СНГ в 2016 году численность миллиардеров достигла 90 человек (в 2015 году их было 82), а мультимиллионеров – 3230 человек (после 2940 в предыдущем году).
По прогнозам Knight Frank, количество мультимиллионеров по всему миру в течение ближайшего десятилетия увеличится на 43%. В России число людей с капиталом $30 млн и более к 2026 году вырастет на 60% до 5170 человек, численность миллиардеров – также на 60% до 144 человек.
В январе организация Oxfam сообщила, что восемь миллиардеров Земли обладают состоянием (превышает $426 млрд), равным общему объему средств, которыми располагает беднейшая половины населения. В докладе Oxfam отмечалось, что разница в доходах между богатыми и бедными стала «непристойной».
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