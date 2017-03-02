ООН обвинила правительственные войска Сирии в использовании химоружия
2 марта 2017 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Следователи независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии обвинили подконтрольные президенту страны Башару Асаду военные силы в применении химического оружия и в обстреле гуманитарного конвоя в ночь с 19 на 20 сентября 2016 года.
«На протяжении всего 2016 года сирийские военно-воздушные силы наносили воздушные удары по восточной части Алеппо с использованием бочковых бомб с хлором. Нет никакой информации, которая подтверждает использование химического оружия российскими военными силами», — говорится в докладе независимой комиссии, подготовленного по поручению Совета ООН по правам человека, пишет РБК.
Авторы доклада при этом отмечают, что небо над Алеппо контролировали как сирийские воздушные силы, так и ВКС России, которые «используют одинаковое вооружение и самолеты, что делает невозможным определение их принадлежности во многих случаях». Глава независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Пауло Пинейро также заявил на пресс-конференции, посвященной презентации этого доклада, что ВВС Сирии и ВКС России наносили ежедневные удары по подконтрольным повстанцам восточным кварталам Алеппо в период с июля по 22 декабря 2016 года.
«Комиссия не располагает доказательствами того, были ли кассетные бомбы применены воздушными силами обеих стран или одной из них», — подчеркнул Пинейро.
Помимо применения химического оружия в восточной части Алеппо авторы доклада обвинили силы Асада в препятствовании отъезду мирных граждан из Алеппо (тактика создания живого щита) и блокады города, которая вынуждала оппозиционные силы «сдаваться или голодать».
Кроме того, в докладе сказано, что сирийские правительственные силы «тщательно спланировали и безжалостно провели» атаку на гуманитарный конвой в западной части Алеппо в ночь с 19 на 20 сентября, во время которого погибли сотрудники международных гуманитарных организаций.
Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике была создана 22 августа 2011 года в соответствии с резолюцией S-17/1 Совета ООН по правам человека. Доклад был подготовлен на основании 291 интервью с пострадавшими и свидетелями, а также на данных анализа судебно-медицинской экспертизы и спутниковых снимков.
Ранее о том, что сирийские правительственные силы применяли в Алеппо химическое оружие, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. По данным HRW, с 17 ноября по 13 декабря 2016 года было зафиксировано по меньшей мере восемь эпизодов использования химоружия, которые наносились по тем районам, где планировалось наступление армии Башара Асада.
28 февраля Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН о санкциях в отношении Сирии, которая предусматривала введение санкций в отношении физических лиц и компаний, предположительно связанных с применением химического оружия.
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