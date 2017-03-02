Еврокомиссия пригрозила санкциями странам Евросоюза, не принимающим беженцев

PanARMENIAN.Net - Еврокомиссия в случае невыполнения к сентябрю 2017 года странами-членами Евросоюза обязательств в рамках программы перемещения беженцев с территории Греции и Италии может применить санкции против государств, которые не выполняют решения ЕС о приеме просителей убежища. Об этом 2 марта заявил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

«Еврокомиссия, не колеблясь, применит свою власть в рамках договоров», — сказал он журналистам в Брюсселе, передает РИА Новости.

Аврамопулос сообщил, что пока около 15,5 тысячи беженцев, находившихся на территории Греции и Италии, были отправлены в другие страны Евросоюза в рамках обязательств сообщества в течение двух лет переместить до 40 тысяч просителей убежища с территории двух государств. По словам Аврамопулоса, он направил главам МВД ЕС письма с напоминанием о необходимости выполнить взятые на себя обязательства до истечения действия в сентябре одобренной ими схемы перемещения и расселения просителей убежища.

Заявки мигрантов на предоставление убежища рассматриваются в так называемых «хотспотах» («горячих точках») на территории Италии и Греции, откуда их позже направляют в государства ЕС в рамках программы по перемещению и расселению внутри Евросоюза.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.

Еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос неоднократно высказывал неудовлетворенность тем, как некоторые страны-члены ЕС выполняют договоренности о расселении беженцев.