В Колумбии под контролем ООН началось разоружение повстанцев
2 марта 2017 - 17:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители миссии ООН в Колумбии приступили к осуществлению контроля за процессом разоружения боевиков леворадикальной повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа» (FARC-EP). Об этом сообщает 2 февраля пресс-центр Организации Объединенных Наций.
Ожидается, что процесс займет три месяца и завершится 29 мая, спустя 180 дней после вступления в силу окончательного соглашения между правительством и повстанцами, пишет Deutsche Welle.
По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, 450 международных наблюдателей станут проверять и регистрировать оружие, которое затем будет сложено в специальные контейнеры. Процесс разоружения пройдет в 26 специальных зонах на территории Колумбии, в которых бывших повстанцев будут готовить к возвращению к нормальной жизни. Сообщается, что в конце февраля в эти зоны прибыли примерно семь тысяч боевиков FARC-EP.
Мирные переговоры властей Колумбии и FARC шли с 2012 года на нейтральной территории в столице Кубы Гаване. В конце сентября 2016 года была подписана первая версия соглашения о прекращении конфликта, однако 2 октября на общенародном референдуме колумбийцы высказались против нее.
После этого в текст документа были внесены поправки, предусматривающие ужесточение наказаний для боевиков и привлечение имущества FARC для выплаты компенсаций жертвам гражданской войны, продолжавшейся 52 года. 24 ноября переработанный договор подписали президент Хуан Мануэль Сантос и лидер герильи Родриго Лондоньо по прозвищу «Тимошенко».
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