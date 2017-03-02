Каро Пайлан подаст иск против Турции в Евросуд

PanARMENIAN.Net - Депутат парламента Турции Каро Пайлан после вердикта конституционного суда этой страны намерен представить жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Пайлан о выступил с парламентской трибуны относительно Геноцида армян в Османской империи 1915 года: «Одно время мы составляли 40%, сейчас мы составляем одну тысячную. Это значит, что с нами произошли определенные события... Я это называю Геноцидом, вы – как хотите. Мне очень хорошо известно, что сделали с моим дедом и предками. Дайте название этим событиям сами, и все мы встанем с этим лицом к лицу», передает Panorama.am.

За данное заявление в качестве наказания Каро Пайлану было запрещено принимать участие в следующих трех заседаниях парламента Турции. Это решение парламентарий обжаловал в Конституционном суде Турции, однако иск был отклонен.