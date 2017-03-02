Исследование: Женщины по всему миру ущемлены в правах и получают более низкую зарплату
2 марта 2017 - 18:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, и в среднем хуже защищены, а также получают более низкую зарплату. Об этом говорится в докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, опубликованном 2 марта.
В среднем разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 23 процента. Учитывая нынешнюю ситуацию, для достижения равенства в работе, зарплате и уровне должностного положения потребуется 170 лет, считают эксперты, пишет Deutsche Welle.
Исследование, проведенное в 67 развивающихся странах, показало, что каждый пятый мужчина выступает против того, чтобы женщина ходила на работу, даже если у нее есть необходимая квалификация. В 155 странах есть, по меньшей мере, один закон, который наделяет мужчину большими экономическими правами, чем женщину. По всему миру женщины от двух до десяти раз чаще выполняют неоплачиваемую работу по уходу за другими, чем мужчины. Из-за этого у женщин часто не остается времени на то, чтобы учиться или зарабатывать деньги, говорится в докладе.
«Хотя гендерное равенство способствует экономическому росту, не всякий рост экономики помогает достичь равенства полов», - подчеркивают эксперты.
Для улучшения ситуации они призывают обеспечивать достойные условия труда и зарплату, уменьшать долю неоплачиваемой работы и поддерживать женщин в их движении за равные права.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Правительство Армении одобрило открытие генконсульства в иракском Эрбиле Правительство Армении на заседании 2 марта одобрило проект указа президента РА об открытии генерального консульства республики в иракском городе Эрбиль.
Рубен Варданян и Сергей Амбарцумян включены в рейтинг российского Forbes «Короли госзаказа - 2017» Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «Короли госзаказа», в который вошли владельцы компаний, получивших крупнейшие господряды в 2016 году.
Каро Пайлан подаст иск против Турции в Евросуд Депутат парламента Турции Каро Пайлан после вердикта конституционного суда этой страны намерен представить жалобу в Европейский суд по правам человека.
Еврокомиссия пригрозила санкциями странам Евросоюза, не принимающим беженцев Еврокомиссия в случае невыполнения к сентябрю 2017 года странами-членами Евросоюза обязательств в рамках программы перемещения беженцев с территории Греции и Италии может применить санкции против государств, которые не выполняют решения ЕС о приеме просителей убежища.