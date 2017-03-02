Рубен Варданян и Сергей Амбарцумян включены в рейтинг российского Forbes «Короли госзаказа - 2017»

PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «Короли госзаказа», в который вошли владельцы компаний, получивших крупнейшие господряды в 2016 году.

В рейтинг включены два бизнесмена армянского происхождения. В частности, на девятом месте расположился Рубен Варданян.

Доля в основных компаниях-подрядчиках: «Балттранссервис» - 40%. Сумма господрядов составила 57.4 млрд руб, а заказчиком выступила «Роснефть».

Инвестиционный бутик Рубена Варданяна и его бывшего коллеги по «Тройке Диалог» Михаила Бройтмана купил 40% железнодорожного оператора в 2015 году у совладельцев Globaltrans.

«Балттранссервис» — один из крупнейших в России перевозчиков наливных грузов, а «Роснефть» — сейчас единственный его крупный госзаказчик. До 2021 года «Балттранссервис» будет возить экспортные и внутренние грузы предприятий «Роснефти» на 143 млрд рублей. Все эти контракты они подписали без конкурса.

Ввладелец и генеральный директор «Монарх» Сергей Амбарцумян занял в рейтинге последние 20-ое место. Сумма господрядов концерна составила 22.9 млрд. руб., а заказчиками выступили структуры правительства Москвы, Федеральная налоговая служба.

Сергей Амбарцумян и Рубен Вараданян входят в список 30 армянских бизнесменов из РФ, которые по итогам закрытой встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, приняли заявление о готовности участвовать в совместных с армянским правительством инициативах и бизнес-программах.

Отмечается, что подавляющее большинство крупных заказов государственные учреждения и госкомпании в 2016 году раздали даже без имитации конкурентной борьбы.

Первое место в рейтинге заняли акционеры холдинга «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков, Владимир Зайцев, заключившего госконтракты на 176 млрд. руб.