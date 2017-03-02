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Правительство Армении одобрило открытие генконсульства в иракском Эрбиле

Правительство Армении одобрило открытие генконсульства в иракском Эрбиле
2 марта 2017 - 18:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 2 марта одобрило проект указа президента РА об открытии генерального консульства республики в иракском городе Эрбиль.

Отмечается, что открытие генконсульства будет способствовать развитию эффективного двустороннего сотрудничества.

«В течение последних 5-6 лет в отношениях Республики Армения и Республики Ирак зарегистрирован существенный прогресс: состоялись заседания армяно-иракской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, бизнес-форумы, с каждым годом растет товарооборот, в туристические сезоны открываются прямые авиарейсы Багдад-Эрбиль-Ереван», – отмечается в обосновании.

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