Число армянских избирателей на 3 марта составляет 2.564.734 человека
3 марта 2017 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении обнародовала количество извирателей на парламентских выборах Армении 2 апреля по состоянию на 3 марта 2017 года.
Так, за 30 дней до выборов в регистре избирателей Армении общее число зарегистрированных избирателей достигло 2.564.734 человек.
Численность постоянного населения Армении на основе переписи населения 2011 года на 1 января 2017 года составила 2 986.5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национальной статистической службы РА.
Численность населения Армении по состоянию на 1 января 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 12.1 тысяч человек или на 0.4%, что было обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо – 24.6 тысяч человек над естественным приростом населения – 12.5 тысяч человек.
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