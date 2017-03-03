Число армянских избирателей на 3 марта составляет 2.564.734 человека

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении обнародовала количество извирателей на парламентских выборах Армении 2 апреля по состоянию на 3 марта 2017 года.

Так, за 30 дней до выборов в регистре избирателей Армении общее число зарегистрированных избирателей достигло 2.564.734 человек.

Численность постоянного населения Армении на основе переписи населения 2011 года на 1 января 2017 года составила 2 986.5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национальной статистической службы РА.

Численность населения Армении по состоянию на 1 января 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 12.1 тысяч человек или на 0.4%, что было обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо – 24.6 тысяч человек над естественным приростом населения – 12.5 тысяч человек.