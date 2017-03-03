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Захарова: Мирное урегулирование карабахского конфликта – принципиальная позиция России

Захарова: Мирное урегулирование карабахского конфликта – принципиальная позиция России
3 марта 2017 - 12:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел России выступает за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе исключительно мирным путем, и это его принципиальная позиция. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя рост напряженности на линии соприкосновения войск в последнее время.

«Вы знаете нашу принципиальную позицию, которая нацелена на урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха исключительно мирными средствами. Эта принципиальная позиция зафиксирована, в том числе, документально и мы ее придерживаемся», - заявила она, передает «Вестник Кавказа».

Мария Захарова добавила, что Москва продолжает поддерживать рабочие контакты со сторонами конфликта.

В ночь на 3 марта обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск оставалась напряженной. ВС Азербайджана по всей протяженности линии соприкосновения из минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра нарушили режим прекращения огня около 145 раз. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения режима прекращения огня зарегистрированы в восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск: ВС Азербайджана из минометов 60 мм и 82 мм и различных гранатометов выпустили в общей сложности 111 снарядов.

Ссылки по теме:
Vestikavkaza.ru. Мария Захарова: мирное урегулирование конфликта в Карабахе – принципиальная позиция
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