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Кассационный суд Египта полностью оправдал экс-президента Хосни Мубарака

Кассационный суд Египта полностью оправдал экс-президента Хосни Мубарака
3 марта 2017 - 13:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Кассационный суд полностью оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака.

С экс-главы государства были сняты все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в январе 2011 года, заявил представитель суда, пишет Deutsche Welle.

В 2012 году Хосни Мубарак был обвинен в гибели сотен протестующих во время народного восстания в 2011 году и приговорен к пожизненному заключению судом нижней инстанции. Позднее все обвинения с бывшего президента Египта были сняты другим судом, однако Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение.

В ноябре 2015 года кассационный суд приступил к повторному рассмотрению дела. Вынесенный им вердикт является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ссылки по теме:
Reuters. In final ruling, Egypt court finds Mubarak innocent in killing of protesters
Deutsche Welle: Кассационный суд Египта снял все обвинения с Хосни Мубарака
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