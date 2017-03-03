Эксперт: Восстановление памятников Пальмиры возможно только в мирных условиях
3 марта 2017 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Основная задача в освобожденной сирийской Пальмире будет заключаться в проведении мониторинга состояния сохранности памятников и оценке причиненного ущерба; восстановление памятников возможно только в мирных условиях. Об этом заявила руководитель Центра всемирного наследия и международного сотрудничества Института наследия Надежда Филатова.
«Пока говорить о каких-то работах в Пальмире преждевременно — следует дождаться полного освобождения города. Далее какое-то время уйдет на разминирование территории и создание безопасных условий для работы специалистов. Основная задача сейчас — проведение мониторинга состояния сохранности памятников и оценка причиненного ущерба, а также противоаварийные работы в том случае, если есть угроза обрушения или утраты фрагментов какого-либо памятника», — сказала Филатова, передает РИА Новости.
Она уточнила, что восстановительным работам будет предшествовать комплексное обследование всей пострадавшей территории, сбор информации об утраченных объектах, научное исследование, оценка рисков и профессиональное проектирование.
«Все это возможно только в мирных условиях. До тех пор пока сохраняется террористическая угроза и нестабильное положение в регионе, восстановление Пальмиры остается весьма отдаленной перспективой», — пояснила Филатова.
По ее словам, специалисты Института наследия готовы вновь посетить Пальмиру с мониторинговой миссией после завершения военной операции, но о конкретных сроках говорить рано, поскольку «сотрудники, работавшие в Сирии и выезжавшие в Пальмиру непосредственно после освобождения, сейчас заняты в других проектах».
Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем ИГ с мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. 2 марта 2017 года стало известно, что сирийская армия при поддержке российской авиации во второй раз взяла Пальмиру, отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.
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