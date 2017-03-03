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Вышел трейлер новых «Утиных историй» с первыми кадрами из мультсериала (видео)

Вышел трейлер новых «Утиных историй» с первыми кадрами из мультсериала
  3 марта 2017 - 11:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Летом 2017 года на канале Disney XD выйдут новые «Утиные истории». 2 марта, киностудия Disney выпустила видеоролик с первыми кадрами мультсериала «Утиные истории».

Ранее стало известно, что Скруджа Макдака будет озвучивать Дэвид Теннант из сериала «Доктор Кто» и в ожидании премьеры актеры, озвучившие сериал, исполнили песенку из заставки.

В 2015 году стало известно, что Disney Channel намерена возродить мультсериал «Утиные истории», а его разработкой займется студия Disney Television Animation. …Новое мультипликационное шоу будет основано на старых «Утиных историях»: мы увидим и Скруджа Макдака, и его внучатых племянников Билли, Вилли и Дилли, и других ярких персонажей.

Ссылки по теме:
http://variety.com/2017/tv/news/ducktales-first-look-trailer-watch-1202001079/
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