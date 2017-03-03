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Боец Гегард Мусаси стал обладателем престижной премии World MMA Awards 2017

Боец Гегард Мусаси стал обладателем престижной премии World MMA Awards 2017
3 марта 2017 - 12:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Знаменитый профессиональный боец смешанных единоборств армянского происхождения Гегард Мусаси стал обладателем престижной премии World MMA Awards 2017 в номинации «Лучший международный боец года».

Мусаси разделил победу в этой номинации с известным российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

Мусаси и Нурмагомедову удалось обойти в голосовании фанатов ММА таких известных бойцов, как Конор МакГрегор (Ирландия), Майкл Биспинг (Великобритания), а также Йоанну Еджейчик (Польша), пишет «Новости-Армения» со ссылкой на сайт MMA Fighting.

В 2016 году Мусаси провел четыре боя и во всех победил, став первым бойцом в UFC, кому удалось показать подобный результат. В конце января Мусаси был признан «Лучшим бойцом Нидерландов 2016 года», набрав по итогам голосования на голландском спортивном сайте mmadna.nl 61% голосов.

Гегард Мусаси (Мовсесян) родился 1 августа 1985 года в армянской семье в Иране. В 1989 году его семья переехала в Нидерланды. За карьеру провел более 50 профессиональных поединков и побеждал таких известных бойцов как «Жакаре» Соуза, Витор Белфорт, Гектор Ломбард, Марк Хант, Дэн Хендерсон, Денис Канг, Мелвин Манхуф и многих других.

Принимал участие в легендарных японских промоушенах PRIDE и К-1, завоевал титулы чемпиона Cage Warriors в среднем весе, DREAM в среднем и полутяжелом весе, Strikeforce в полутяжелом весе. Сейчас выступает в ведущем ММА-промоушене мира - UFC.

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