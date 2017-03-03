Президент Армении: Я - лидер Республиканской партии и остаюсь в этом качестве
3 марта 2017 - 13:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян заявил, что уже 10 лет является лидером правящей Республиканской партии и остается в этом качестве. Об этом заргсян заявил в интервью Euronews, вопросы президенту задавал корреспондент Андрей Бекетов.
На вопрос, означает ли отсутствие имени Саргсяна в списке правящей Республиканской партии на предстоящие в апреле парламентские выборы его уход из политики, президент РА ответил: «Это означает, что мы принимаем во внимание озабоченность, высказанную нашей оппозицией относительно возможности использования административного ресурса в избирательном процессе. Это также означает, что мы создаем возможности самовыражения в политике молодых людей. Вот уже 10 лет я лидер Республиканской партии, и я остаюсь в этом качестве».
2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. Они следуют за конституционным референдумом 2015 года, на котором было решено превратить страну в парламентскую республику.
Саргсян также рассказал, куда ведет Армению, и «во что она превратится».
«Это будет желанная страна для каждого армянина. Я твердо убежден, что парламентская модель более эффективна. Она обеспечивает лучшие возможности для государственного управления. Она дает более широкие возможности для граждан и представителей гражданского общества участвовать в управлении страной. Мы также хотели бы создать условия, при которых у наших граждан было бы меньше причин для протестов, чем те, к которым они привыкли»,- заявил президент.
Он также прокомментировал новое рамочное соглашение с Евросоюзом, заявив: «Благодаря доброй воли обеих сторон, новое соглашение не так уж сильно отличается от предыдущего. Нет почти никакой разницы в политической части. Что касается экономической части, мы должны были избежать противоречий с нашими обязательствами в отношении Евразийского экономического союза, членом которого мы являемся».
Армения и Евросоюз завершили переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Это произошло в ходе визита в Брюссель на этой неделе президента Сержа Саргсяна. Сделка должна быть подписана в мае.
Вместо ассоциации с ЕС Серж Саргсян распорядился в 2013 году о присоединении Армении к Таможенному союзу ряда бывших советских республик. Позднее она стала членом созданного по подобию ЕС Евразийского экономического союза, в котором ведущую роль играет Россия.
Самое значимое
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Володин в Ереване: Отношения России и Армении развиваются динамично во всех направлениях Армения является стратегическим партнером Армении. Об этом на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Полиция призвала демонстрантов-защитников Артура Саркисяна к утру очищать территорию здания оперы На площади Свободы в Ереване с 27 февраля продолжается сидячая демонстрация в защиту Арутра Саркисяна.
Власти Малайзии освободили подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама северокорейца Ри Чон Чхоль, как ожидается, будет доставлен в иммиграционную службу, после чего его депортируют в Северную Корею
Левон Аронян в числе присоединившихся к акции в поддержку раненных армянских военнослужащих Ереванский медицинский университет имени Мхитара Гераци инициировал акцию, в рамках которой военнослужащие, получившие ранения во время боевой службы, готовят открытки к 8 марта.