Президент Армении: Я - лидер Республиканской партии и остаюсь в этом качестве

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян заявил, что уже 10 лет является лидером правящей Республиканской партии и остается в этом качестве. Об этом заргсян заявил в интервью Euronews, вопросы президенту задавал корреспондент Андрей Бекетов.

На вопрос, означает ли отсутствие имени Саргсяна в списке правящей Республиканской партии на предстоящие в апреле парламентские выборы его уход из политики, президент РА ответил: «Это означает, что мы принимаем во внимание озабоченность, высказанную нашей оппозицией относительно возможности использования административного ресурса в избирательном процессе. Это также означает, что мы создаем возможности самовыражения в политике молодых людей. Вот уже 10 лет я лидер Республиканской партии, и я остаюсь в этом качестве».

2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. Они следуют за конституционным референдумом 2015 года, на котором было решено превратить страну в парламентскую республику.

Саргсян также рассказал, куда ведет Армению, и «во что она превратится».

«Это будет желанная страна для каждого армянина. Я твердо убежден, что парламентская модель более эффективна. Она обеспечивает лучшие возможности для государственного управления. Она дает более широкие возможности для граждан и представителей гражданского общества участвовать в управлении страной. Мы также хотели бы создать условия, при которых у наших граждан было бы меньше причин для протестов, чем те, к которым они привыкли»,- заявил президент.

Он также прокомментировал новое рамочное соглашение с Евросоюзом, заявив: «Благодаря доброй воли обеих сторон, новое соглашение не так уж сильно отличается от предыдущего. Нет почти никакой разницы в политической части. Что касается экономической части, мы должны были избежать противоречий с нашими обязательствами в отношении Евразийского экономического союза, членом которого мы являемся».

Армения и Евросоюз завершили переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Это произошло в ходе визита в Брюссель на этой неделе президента Сержа Саргсяна. Сделка должна быть подписана в мае.

Вместо ассоциации с ЕС Серж Саргсян распорядился в 2013 году о присоединении Армении к Таможенному союзу ряда бывших советских республик. Позднее она стала членом созданного по подобию ЕС Евразийского экономического союза, в котором ведущую роль играет Россия.