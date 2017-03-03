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Генрих Мхитарян возглавил список футболистов-полиглотов (видео)

Генрих Мхитарян возглавил список футболистов-полиглотов
  3 марта 2017 - 12:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян возглавил спсиок спортсменов, владеющих четырьмя и более языками, составленный известным интернет-каналом Khalid 10.

В списке всего 14 спортсменов, Мхитарян, который владеет 7 языками: армянским, русским, английским, немецким, французским, португальским и итальянским находится на первом месте.

В список также вошли египетский футболист Ахмед Хоссам (6 языков), швейцарские футболисты Желсон Фернандеш (6 языков) и Филипп Сендерос (6 языков), босниец Миралем Пьянич (6 языков), португальский специалист Жозе Моуринью (6 языков) и французский тренер немецкого происхождения Арсен Венгер (6 языков).

Хорват Матео Ковачич (5 языков), чешский вратарь Петр Чех (5 языков), нидерландский футболист Кларенс Зеедорф (5 языков), испанский тренер Пеп Гвардиола (5 языков), шведский нападающий Златан Ибрагимович (5 языков), бельгиец Симон Миньоле (4 языка), французский футболист Тьерри Анри (4 языка).

Ранее сообщалось, что капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян присоеденился к акции в поддержку получивших инвалидность армянских военнослужащих. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил сам Мхитарян.

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