WMO: Температура в Антарктике поднялась до рекордных 17.5 градусов Цельсия

PanARMENIAN.Net - Изменение климата уже всерьез затрагивает Антарктический полуостров. Всемирная метеорологическая организация (WMO) назвала его одним из самых быстро прогревающихся регионов на Земле.

В недавнем отчете организация объявила, что в этой области зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. В районе аргентинской исследовательской базы «Эсперанса», которая расположена на северную оконечность Антарктического полуострова, воздух прогрелся до 63.5 градуса по Фаренгейту (17.5 градусов Цельсия).

WMO также отметила, что в целом береговые части Антарктиды за последние 50 лет прогрелись на 3 градуса Цельсия. В результате примерно 87% ледников западного побережья Антарктического полуострова отступили вглубь материка, пишет Teknoblog.ru.

Например, некоторое время назад ученые-гляциологи зафиксировали угрожающее явление. В течение многих лет они наблюдают за гигантским ледником Pine Island Glacier, от которого в 2013 году откололся гигантский айсберг площадью 720 квадратных километров. Но как раз в этом нет ничего необычного, внимание исследователей привлекло другое событие: сам айсберг начинает раскалываться, и трещина возникла в недрах колоссального ледяного образования, у основания, погруженного глубоко в воды прибрежного моря.

Это свидетельствует о серьезной нестабильности всего Западноантарктического ледового щита. Его основание находится поверхностью моря, и раз во льду возникают глубинные разломы, это означает, что вода становится все теплее.

Если льды Западной Антарктиды превратятся в воду, уровень мирового океана поднимется более чем на 3 метра. В результате будут затоплены огромные береговые пространства, включая крупные приморские города, произойдет засоление водоносных слоев.