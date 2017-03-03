В США планируют выпустить 3D-принтер для печати пиццы
3 марта 2017 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания BeeHex из штата Огайо собирается заняться выпуском 3D-принтеров, способных печатать пиццы. Для этого они уже нашли инвесторов, которые выделили им 1 миллион долларов для начала производства устройств.
Принтер называется Chef 3D и умеет делать пиццы по индивидуальному заказу клиента с определенным узором или картинкой. Помимо этого, аппарат учитывает пожелания по составу изделия, поэтому может приготовить пиццу без глютена, пишет Hi-News.
Стартап планирует заинтересовать своей разработкой крупные сети пиццерий, поэтому глава BeeHex настроен вполне оптимистично. По его словам, многие владельцы кафе и ресторанов хотят предложить клиентам персонализированную еду, но не хотят заниматься дорогостоящим обучением сотрудников, да и сама еда, изготовленная на заказ, часто обходится заказчику существенно дороже обычной.
Принтер Chef 3D поможет сократить производственные расходы и уменьшить стоимость обучения персонала, ведь производство «печатной» еды будет происходить в почти полностью автоматическом режиме.
Судя по всему, начало продаж необычного принтера не за горами, но точной даты представители компании не называют.
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Характеристики устройства не раскрываются, его фотографии также отсутствуют. Бласс отметил, что телефон поступит в продажу по цене около €59 (примерно 3.6 тысяч рублей)
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