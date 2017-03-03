Азербайджан обвинил Киргизию в поддержке Армении
3 марта 2017 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Позиция Киргизии, не присоединившейся к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества (ECO) в Исламабаде, абсолютно непонятна. Об этом заявил 3 марта официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«В итоговом заявлении государства-члены открыто заявили о том, что наличие конфликтов на пространстве организации тормозит экономическое развитие и сотрудничество.
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что развитие, мир и безопасность в регионе напрямую связаны с устойчивым развитием и стабильностью. В целом органическая связь экономического развития и регионального сотрудничества с миром и безопасностью — принятый всем международным сообществом принцип, и это составляет основу концепции устойчивого развития ООН», — сказал он, пишет Haqqin.az со ссылкой на Trend.
«Поэтому позиция Кыргызстана абсолютно непонятна. Подобная позиция вызывает серьезный вопрос, на чью мельницу он льет воду», — сказал Гаджиев.
В итоговом заявлении глав государств организации выражается обеспокоенность тем, что существующие на пространстве ECO нерешенные конфликты, в частности карабахский, препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональному и в более широком формате сотрудничеству.
В заявлении отмечается важность приложения усилий для урегулирования этих конфликтов на основе норм и принципов международного права.
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