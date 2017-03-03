Левон Аронян в числе присоединившихся к акции в поддержку раненных армянских военнослужащих

PanARMENIAN.Net - Армянский шахматист Левон Аронян также присоединился к акции, проводимой Ереванским медицинским университетом им. Мхитара Гераци, в рамках которой военнослужащие, получившие ранения во время боевой службы, готовят открытки к 8 марта.

«С большой любовью подарю открытки, сделанные руками наших солдат, своим близким и любимым. Я присоединяюсь к программе поддержки наших солдат. Присоединяйтесь и Вы!», — написал Аронян на своей страничке в Facebook.

Он отметил, что все вырученные средства пойдут в Фонд реабилитации солдат.

Ереванский медицинский университет имени Мхитара Гераци инициировал акцию, в рамках которой военнослужащие, получившие ранения во время боевой службы, готовят открытки к 8 марта.

Средства от продажи открыток пойдут на развитие реабилитационного центра, в котором солдаты смогут продолжить курс лечения. Многие организации и известные общественные деятели уже присоединились к акции.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поздравит своих близких открытками, изготовленными армянскими военнослужащими.