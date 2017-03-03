Володин в Ереване: Отношения России и Армении развиваются динамично во всех направлениях
3 марта 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения является стратегическим партнером Армении. Об этом на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Армения является стратегическим партнером для России», — сказал Володин.
По его словам, отношения двух стран развиваются динамично во всех направлениях.
Существенный вклад в этот процесс должно быть внесено парламентом, который на законодательном уровне будет фиксировать решения глав двух государств.
В свою очередь Серж Саргсян выразил уверенность, что большой опыт государственной деятельности Володина принесет весомый вклад в развитие российско-армянских отношений.
«Через месяц мы будем отмечать 25-летие установление дипломатических отношений между РФ и республикой Армения. Есть очень хорошие возможности подвести итоги, дать оценку состоянию отношений и наметить ориентиры на будущее», — сказал Саргсян, сообщает пресс-служба президента Армении.
Делегация депутатов Госдумы во главе с Вячеславом Володиным 3 марта прибыла с официальным визитом в Армении. В центре внимания российских и армянских депутатов будут вопросы совместной работы на межпарламентских площадках, включая Парламентскую ассамблею ОДКБ, МПА СНГ, ПА ОБСЕ.
В состав делегации входят председатели трех комитетов Госдумы — по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов, а также руководители законодательных органов регионов — председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава заксобрания Краснодарского края Владимир Бекетов.
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