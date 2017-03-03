В Колумбии снимут телесериал о жизни Габриэля Гарсии Маркеса
3 марта 2017 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Колумбийский режиссер Серхио Кабрера в соавторстве с продюсером Уго Леоном Феррером презентовали первый эпизод телесериала о жизни легендарного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсии Маркеса.
«Это первая серия телепроекта, который будет наполнен действия, напряжения и страсти, а также расскажет неизвестные ранее анекдоты из жизни Габо (так писателя называют в Колумбии – ред.), связанные с его приверженностью суевериям», - сказали создатели сериала, передает ТАСС со ссылкой на El Tiempo.
В основу сюжета легли многочисленные биографии Маркеса и воспоминания близких ему людей. Съемки начались еще в 2015 году, всего будет создано три сезона по 13 серий продолжительностью 45 минут каждая.
Сейчас авторы кинопроекта ищут финансирование для продолжения съемок и надеются продать права на проект американской телевизионной сети HBO, создавшей такие знаменитые сериалы как «Игра престолов», «Подпольная империя» и «Клан Сопрано».
Возможным покупателем теленовеллы о жизни великого писателя может выступить и американский видесервис Netflix, транслирующий сериал «Карточный домик».
Габриэль Гарсиа Маркес - автор романов «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Генерал в своем лабиринте». Писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1982 году.
Маркес - один из наиболее ярких представителей магического реализма. Это направление в литературе сочетает в себе элементы реальности и вымысла, обыденного и сказочного с целью более полной передачи самобытности латиноамериканской истории и культуры.
Писатель умер в апреле 2014 года, 6 марта этого года ему исполнилось бы 90 лет.
Самое значимое
В российско-армянском культурном центре «Вернатун» в Санкт-Петербурге прошла презентация двух книг известного карабахского писателя Левона Адяна: сборник повестей и рассказов «В то далекое лето» и роман «Отдаляющийся берег».
25 марта в Музее русского импрессионизма в Москве откроется выставка «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа»
В жюри Творческого конкурса «Аврора» войдут 6 человек, а возглавит его аниматор Гаяне Мартиросян
В фильме также принимают участие звезда «Пирамиды», актриса и фотомодель Эшли Хиншоу, известная топмодель Хилари Рода, дизайнер ювелирных изделий Морган Шара и другие
Partner news
Последние новости
Китаянка Тань Чжунъи стала чемпионкой мира по шахматам В финале она на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени) победила украинку Анну Музычук - 1,5:0,5. Ранее по итогам четырех партий с классическим контролем была зафиксирована ничья 2:2.
В ФРГ можно будет выращивать коноплю в медицинских целях и купить по рецепту врача Управление и координацию этого процесса будет осуществлять специально созданное Агентство по контролю за каннабисом, находящееся в подчинении Федерального института по лекарственным средствам
Билеты на матч Армения-Казахстан поступили в продажу Матч состоится 26 марта в 20:00 (по ереванскому времени) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.
Премьер Армении - студентам: Горизонт, который мы обозначили, очень амбициозный Горизонт, который мы для себя обозначили, является очень амбициозным, мы уверены, что спустя некоторое время у нас будет страна, которой мы все будем гордиться. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян во время вручения стипендий в Национальном аграрном университете РА.