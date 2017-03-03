В Колумбии снимут телесериал о жизни Габриэля Гарсии Маркеса

PanARMENIAN.Net - Колумбийский режиссер Серхио Кабрера в соавторстве с продюсером Уго Леоном Феррером презентовали первый эпизод телесериала о жизни легендарного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсии Маркеса.

«Это первая серия телепроекта, который будет наполнен действия, напряжения и страсти, а также расскажет неизвестные ранее анекдоты из жизни Габо (так писателя называют в Колумбии – ред.), связанные с его приверженностью суевериям», - сказали создатели сериала, передает ТАСС со ссылкой на El Tiempo.

В основу сюжета легли многочисленные биографии Маркеса и воспоминания близких ему людей. Съемки начались еще в 2015 году, всего будет создано три сезона по 13 серий продолжительностью 45 минут каждая.

Сейчас авторы кинопроекта ищут финансирование для продолжения съемок и надеются продать права на проект американской телевизионной сети HBO, создавшей такие знаменитые сериалы как «Игра престолов», «Подпольная империя» и «Клан Сопрано».

Возможным покупателем теленовеллы о жизни великого писателя может выступить и американский видесервис Netflix, транслирующий сериал «Карточный домик».

Габриэль Гарсиа Маркес - автор романов «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Генерал в своем лабиринте». Писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1982 году.

Маркес - один из наиболее ярких представителей магического реализма. Это направление в литературе сочетает в себе элементы реальности и вымысла, обыденного и сказочного с целью более полной передачи самобытности латиноамериканской истории и культуры.

Писатель умер в апреле 2014 года, 6 марта этого года ему исполнилось бы 90 лет.