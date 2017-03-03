Билеты на матч Армения-Казахстан поступили в продажу
3 марта 2017 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Билеты на отборочный матч чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Армении и Казахстана поступили в продажу 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.
Матч состоится 26 марта в 20:00 (по ереванскому времени) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Билеты на матч можно приобрести в кассах стадиона.
Билеты на Западную трибуну стоят от 8000 до 10000 драмов (16.4 -20.2 дол), на Восточную – от 5000 до 7000 драмов (10.2 – 14.3 дол), на Северную и Южную трибуны – 4000 драма (8.2 дол).
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