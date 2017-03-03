В ФРГ можно будет выращивать коноплю в медицинских целях и купить по рецепту врача

PanARMENIAN.Net - Тяжелобольные пациенты в Германии смогут получать в аптеке по рецепту врача препараты с содержанием каннабиса. Разрешение на их покупку будут выдавать в течение максимум трех дней, а расходы покроет медицинская страховка. Об этом 3 марта сообщил статс-секретарь в министерстве здравоохранения Лутц Штроппе.

В ближайшее время в Германии также разрешат выращивать коноплю в медицинских целях. Управление и координацию этого процесса будет осуществлять специально созданное Агентство по контролю за каннабисом, находящееся в подчинении Федерального института по лекарственным средствам, заявил президент этой организации Карл Бройх. При этом сами пациенты не смогут выращивать марихуану, пишет Deutsche Welle.

Соответствующий законопроект 19 января одобрил бундестаг, а в феврале за него проголосовал бундесрат. Для того, чтобы закон вступил в силу, его осталось подписать президенту страны.

По словам Лутца Штроппе, к 2019 года в Германии должно произрастать достаточное количество конопли соответствующего качества для медицинского использования. До тех пор будет разрешен ее импорт - в основном, из Нидерландов и Канады.

В 2016 году страна закупила около 170 килограммов медицинской конопли.

До недавнего времени в Германии было разрешено выписывать пациентам коноплю только в исключительных целях. В настоящее время подобные рецепты получают около 1000 пациентов.

Каннабис в виде экстракта или в форме сухого сбора выписывают пациентам с хроническими болями, болями неврологического происхождения, спастическими болями при рассеянном склерозе или ревматизме. Препарат применяется также как средство для увеличения аппетита при онкологических заболеваниях или СПИДе.