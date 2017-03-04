Госсекретарь США: Вашингтон продолжит активно содействовать мирному урегулированию карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 3 марта провел телефонную беседу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Налбандян поздравил американского коллегу с назначением на эту должность, выразив уверенность, что имеющие 25-летнюю историю армяно-американские межгосударственные отношения и дружественное партнерство высокого уровня благодаря совместным усилиям получат новый импульс.

Поблагодарив за поздравление, госсекретарь Рекс Тиллерсон подчеркнул, что США считают важными крепкие и теплые отношения между двумя странами и готовы продолжать совместную работу по их дальнейшему развитию.

Глава МИД Армении и госсекретарь США в ходе телефонного разговора обсудили многочисленные вопросы двусторонней повестки, расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также ряд актуальных региональных и международных проблем.

Тиллерсон выразил благодарность Армении за весомый вклад в международные миротворческие операции. Он высоко оценил также тот факт, что в Армении нашли убежище десятки тысяч беженцев из Сирии.

Налбандян и Тиллерсон обменялись мнениями вокруг шагов по продвижению процесса мирного урегулирования карабахской проблемы.

Налбандян представил последние развития в зоне конфликта. В данном контексте была подчеркнута необходимость выполнения достигнутых на состоявшихся в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге саммитах договоренностей. Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США продолжат активно содействовать мирному урегулированию конфликта.

Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.