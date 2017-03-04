Армения выиграла золото, серебро и 2 бронзы в первый день турнира борцов в Киеве
4 марта 2017 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В Киеве завершился первый день 21-й международного турнира, посвященный выдающимся тренерам и борцам Украины.
Из 5 вышедших на ковер армянских борцов греко-римского стиля 4 взошли на пьедестал почета.
Саркис Кочарян в весовой категории 80 кг победил всех соперников и завоевал чемпионский титул. В этом же весе Рафик Манукян удостоился бронзовой медали.
Серебро завоевал Артур Шагинян (98 кг), а Геворг Гарибян стал третьим призером в весовой категории 59 кг.
Завтра на ковер выйдут Карен Асланян (66 кг), Варшам Боранян (75 кг), Максим Манукян (85 кг) и Вачик Егиазарян (130 кг).
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