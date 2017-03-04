В женском чемпионате Армении по спортивной гимнастике принимают участие 17 спортсменок
4 марта 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В олимпийской детско-юношеской школе спортивной гимнастики им. Гранта Шагиняна 3 марта стартовал женский чемпионат Армении по спортивной гимнастике.
В первенстве принимают участие 17 спортсменок из Еревана, Гюмри и Эчмиадзина.
В этот же день, определились победители в многоборье и финалистки на отдельных снарядах (по 6 спортсменок в каждом виде программы).
Чемпионкой Армении в многоборье стала Анна Григорян (46.7), второе место заняла Элена Айказнуни (41.9), третье – Анна Петросян (41.1).
Финальные соревнования пройдут 4 марта.
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