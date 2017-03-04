Гол Мхитаряна против «Лестера» может быть признан лучшим в феврале
4 марта 2017 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В числе претендентов на лучший гол английской премьер-лиги в феврале месяце — мяч, забитый полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрихом Мхитаряном в ворота «Лестера».
На официальном сайте «красных дьяволов» в числе претендентов — гол, забитый Мхитаряном в матче Лиги Европы против «Сент Этьена».
Проголосовать можно на официальном сайте английской премьер-лиги.
Мхитарян, получивший травму и пропустивший матчи МЮ с «Саутгемптоном» с французским «Сент Этьеном», может выйти на поле в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Челси». Такое мнение высказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо.
«Мхитарян пока вне игры. Он не сможет выйти на поле в игре с «Борнмутом». Но я верю, что на следующей неделе у него никаких проблем не будет», — сказал Моуринью, сообщает официальный сайт МЮ.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян возглавил спсиок спортсменов, владеющих четырьмя и более языками, составленный известным интернет-каналом Khalid 10.
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