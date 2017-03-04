NYT: Uber многие годы вел борьбу с полицией и чиновниками с помощью пользовательских данных
4 марта 2017 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Uber на протяжении нескольких лет вела и продолжает вести программу слежки за полицейскими и чиновниками, с помощью специальных средств не давая им пользоваться приложением. Таким образом в компании боролись с «подсадными» пассажирами и контрольными поездками в городах, где власти препятствовали деятельности Uber.
О программе, которая получила название VTOS (от Violation of Terms of Service, нарушение правил пользования), пишет Meduza со ссылкой на The New York Times.
По информации источника, с 2014 года VTOS применялась в США, Франции, Австралии, Китае и Южной Корее.
В рамках VTOS компания применяет различные технологии слежки, чтобы установить неугодных лиц и сделать так, чтобы они не могли вызвать такси через приложение Uber. К примеру, мобильные телефоны сотрудников полиции и городских чиновников могли отслеживаться с помощью данных, которые приложение собирает о клиентах. Так, компания «банила» телефоны людей, которые регулярно появлялись в зданиях полицейских участков или органов власти. Владельцам этих телефонов приложение с помощью специальной программы под названием Greyball уверяло, что машин поблизости нет, либо показывало «фейковые» машины, которые всегда сбрасывали поездку.
Для борьбы с контрольными поездками Uber старался определять «одноразовые» телефоны, которые правоохранительные органы часто используют для проведения подобных операций.
По мнению профессора права Университета Уэйна Питера Хэннинга, использование Uber программы в таких целях может расцениваться как компьютерное мошенничество, закон против которого был принят в США еще в 1986 году.
Uber Technologies Inc. - международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным на август 2016 года, сервис через приложение доступен более чем в пятистах городах мира. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение к указанной точке, оплата производится с помощью данных банковской карты или наличными. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнеров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.
Самое значимое
В новых версиях смартфона будут заменены аккумуляторы, из-за которых самовозгорались первые партии аппаратов
По словам аналитика, одно из главных изменений OLED iPhone - полноэкранный дизайн. Клавишу Home полностью уберут, а технологию по распознаванию отпечатков пальцев обновят
Характеристики устройства не раскрываются, его фотографии также отсутствуют. Бласс отметил, что телефон поступит в продажу по цене около €59 (примерно 3.6 тысяч рублей)
Всемирный банк привлечет в качестве разработчиков проекта армянский стартап Fambox из Технологического центра Гюмри (GTC)
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
На Google Maps появился вымышленный остров из фильма про Кинг-Конга Как и к реальным географическим объектам на Google Maps, Остров Черепа можно оценить по пятибалльной шкале. Сейчас его рейтинг составляет 3,6
Парламент Португалии принял резолюцию о признании голодомора геноцидом украинского народа В резолюции говорится, что голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах стал следствием «тоталитарного коммунистического режима Сталина» и привел к смерти около семи миллионов украинских граждан
США отправят военных на Ближний Восток и Северную Африку для борьбы с терроризмом Как рассказали американские специалисты по контртеррористической работе, с приходом новой администрации власти изменили мнение в пользу спецопераций за пределами США и решили увеличить их число в Йемене, Сирии и Ираке
Певец Овик Демирчян представит Кипр на «Евровидении-2017» (видео) Овик Демирчян выступит 9 мая – в первом полуфинале. Отметим, что в тот же день выступит представляющая Армению на конкурсе певица Арцвик.