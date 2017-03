NYT: Uber многие годы вел борьбу с полицией и чиновниками с помощью пользовательских данных

PanARMENIAN.Net - Компания Uber на протяжении нескольких лет вела и продолжает вести программу слежки за полицейскими и чиновниками, с помощью специальных средств не давая им пользоваться приложением. Таким образом в компании боролись с «подсадными» пассажирами и контрольными поездками в городах, где власти препятствовали деятельности Uber.

О программе, которая получила название VTOS (от Violation of Terms of Service, нарушение правил пользования), пишет Meduza со ссылкой на The New York Times.

По информации источника, с 2014 года VTOS применялась в США, Франции, Австралии, Китае и Южной Корее.

В рамках VTOS компания применяет различные технологии слежки, чтобы установить неугодных лиц и сделать так, чтобы они не могли вызвать такси через приложение Uber. К примеру, мобильные телефоны сотрудников полиции и городских чиновников могли отслеживаться с помощью данных, которые приложение собирает о клиентах. Так, компания «банила» телефоны людей, которые регулярно появлялись в зданиях полицейских участков или органов власти. Владельцам этих телефонов приложение с помощью специальной программы под названием Greyball уверяло, что машин поблизости нет, либо показывало «фейковые» машины, которые всегда сбрасывали поездку.

Для борьбы с контрольными поездками Uber старался определять «одноразовые» телефоны, которые правоохранительные органы часто используют для проведения подобных операций.

По мнению профессора права Университета Уэйна Питера Хэннинга, использование Uber программы в таких целях может расцениваться как компьютерное мошенничество, закон против которого был принят в США еще в 1986 году.

Uber Technologies Inc. - международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным на август 2016 года, сервис через приложение доступен более чем в пятистах городах мира. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение к указанной точке, оплата производится с помощью данных банковской карты или наличными. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнеров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.