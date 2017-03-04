МККК: В Западном Мосуле возможно было применено химоружие
4 марта 2017 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе боев в иракском Мосуле, западная часть которого находится под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), вероятно, было применено химическое оружие. Об этом 3 марта, сообщает Международный Комитет Красного Креста (МККК).
«За последние два дня в госпиталь (неподалеку от Мосула) поступили пять детей и две женщины с клиническими симптомами, соответствующими воздействию химических веществ», - рассказал руководитель ближневосточного отделения МККК Роберт Мардини, пишет Deutsche Welle.
В организации «глубоко встревожены» этим обстоятельством и осуждают применение химического оружия, говорится в сообщении МККК.
По данным американского телеканала CNN, за последнюю неделю в госпитали в районе Мосула поступили уже 12 пациентов с симптомами, указывающими на воздействие химических веществ. Судя по всему, это первый случай применения химоружия в Мосуле с момента начала операции по освобождению этого города от ИГ.
Власти США ранее предупреждали, что ИГ может использовать оружие, содержащее элементы иприта или горчичного газа (боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия. - ред.) для того, чтобы остановить освобождение Мосула.
Армия Ирака и ее союзники по международной коалиции под командованием США начали наступление на Мосул в октябре 2016 года. В конце января иракские власти объявили о полном освобождении восточной части города. 19 февраля началось масштабное наступление на западную часть Мосула, которая оставалась под контролем джихадистов.
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