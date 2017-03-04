В США впервые успешно заморозили и разморозили органы

PanARMENIAN.Net - Американским медикам впервые удалось успешно разморозить кусочки замороженных тканей и органов, не повредив при этом саму клеточную структуру и межклеточное пространство.

В процессе заморозки в тканях образуются кристаллы льда, которые травмируют орган изнутри. Но если заморозить орган еще как-то можно (вещества для этого были созданы еще 20 лет назад), то вот с разморозкой все куда сложнее: после «возвращения органа в первоначальный вид» выживает порядка 80% клеток, чего недостаточно для полноценного функционирования.

Группе ученых из университета Миннесоты в Миннеаполисе под руководством доктора Джона Бишофа удалось решить эту проблему. По их словам, основная проблема разморозки заключается в том, что замороженные ткани разогреваются неравномерным образом, в результате чего они трескаются и разваливаются на части, пишет Hi-News.

На помощь специалистам пришли наночастицы: они обратили внимание на то, что микроскопические фрагменты железа и многих других металлов можно нагреть до крайне высоких температур. Эти же самые наночастицы можно применять и для мгновенной разморозки органов. Добавление даже небольшого числа наночастиц в ткани защищает их клетки от повреждений и позволяет разморозить органы очень быстро.

«Нам впервые удалось показать, что мы можем взять крупные образцы биоматерии и быстро разморозить ее, не повреждая тканей, повышая температуры на сотни градусов за минуту. Подобные результаты радуют нас и позволяют надеяться, что в будущем мы сможем создать целые банки замороженных органов для трансплантации»,- отметил Бишоф.

Сейчас данная технология, как признают Бишоф и его коллеги, еще не пригодна для заморозки больших органов – все опыты велись на небольших кусочках ткани, чья масса не превышала 50 миллиграмм. Тем не менее, американские исследователи уверены, что им удастся адаптировать данную методику и для разморозки образцов массой в килограмм и объемом в литр, и считают, что технология будет работать и за этими пределами.