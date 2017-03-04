Уличный художник Бэнкси открыл гостиницу близ стены между Израилем и Палестиной
4 марта 2017 - 12:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Английский уличный художник Бэнкси открыл гостиницу Walled Off Hotel на палестинском Западном берегу реки Иордан.
Окна отеля, расположенного на окраине города Вифлеем (Палестина), выходят на стену, разделяющую Израиль и Палестину. По его словам, художник надеется привлечь израильских туристов. При этом израильский закон запрещает гражданам страны посещать территории Палестины, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
В гостинице девять номеров и один сьют. В комнатах висят работы Бэнкси.
Израильский разделительный барьер — пограничное сооружение, отделяющее Израиль от Западного берега реки Иордан. Строительство стены началось в 2003 году, его основной целью была защита Израиля от террористов.
Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990-х годов. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Личность художника не установлена.
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