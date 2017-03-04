Министр экономразвития Армении обсудил с Мантуровым взаимодействие в сельхозмашиностроении

PanARMENIAN.Net - Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян обсудил в Москве с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым вопросы взаимодействия в сельхозмашиностроении и ряде других сфер. Об этом сообщили в пресс-службе армянского ведомства.

Согласно сообщению, встреча состоялась 3 марта.

Отмечается, что Караян и Мантуров обсудили взаимодействие в области сельскохозяйственного машиностроения, а также сотрудничество между двумя странами в радиоэлектронной промышленности.

Министры коснулись также инициативы создания армяно-российского инвестиционного фонда.

Проект формирования инвестфонда был представлен в конце января 2017 года. Его деятельность будет направлена на финансирование сфер, способных обеспечить рост товарооборота между странами, импортозамещение, развитие промышленной кооперации.