Facebook намерен показывать оригинальный видеоконтент

PanARMENIAN.Net - Facebook, подобно Netflix и основным ТВ-сетям, собирается демонстрировать пользователям оригинальный видеоконтент, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что в настоящее время идет поиск интересующего компанию видеоконтента. Среди заявленных тем — спорт, наука, поп-культура, стиль жизни, видеоигры.

Facebook ориентируется на программы, шоу, сериалы продолжительностью до 30 минут и планирует их показывать раз в неделю. За каждый эпизод таких программ компания готова платить до $0,5 млн плюс долю рекламных доходов. Официальные представители компании от комментариев на тему новшества отказались.