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Facebook намерен показывать оригинальный видеоконтент

Facebook намерен показывать оригинальный видеоконтент
4 марта 2017 - 12:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Facebook, подобно Netflix и основным ТВ-сетям, собирается демонстрировать пользователям оригинальный видеоконтент, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что в настоящее время идет поиск интересующего компанию видеоконтента. Среди заявленных тем — спорт, наука, поп-культура, стиль жизни, видеоигры.

Facebook ориентируется на программы, шоу, сериалы продолжительностью до 30 минут и планирует их показывать раз в неделю. За каждый эпизод таких программ компания готова платить до $0,5 млн плюс долю рекламных доходов. Официальные представители компании от комментариев на тему новшества отказались.

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kommersant: WSJ: Facebook собирается показывать оригинальный видеоконтент
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