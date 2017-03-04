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Певец Овик Демирчян представит Кипр на «Евровидении-2017» (видео)

Певец Овик Демирчян представит Кипр на «Евровидении-2017»
  4 марта 2017 - 14:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Представляющий Кипр на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве певец армянского происхождения Овик Демирчян выступит с песней «Gravity», на которую уже презентовал видеоклип.

Овик Демирчян выступит 9 мая – в первом полуфинале. Отметим, что в тот же день выступит представляющая Армению на конкурсе певица Арцвик.

62 конкурс песни «Евровидение» пройдёт в Киеве (Украина). Страна стала победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2016», прошедшего в Стокгольме (Швеция), с песней Джамалы «1944». Даты полуфиналов – 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс во второй раз – в первый раз это было в 2005 году.

24 декабря состоялся финал национального отбора «Depi Evratesil», где Армения выбирала своего участника на «Евровидение-2017». В прослушивании национального отбора приняли участие 80 армянских исполнителей со всего мира. Победительницей отбора стала певица Арцвик Арутюнян.

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