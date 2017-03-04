США отправят военных на Ближний Восток и Северную Африку для борьбы с терроризмом
4 марта 2017 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Пентагон издал приказ о размещении новых военных спецподразделений на территории Ближнего Востока и Северной Африки для усиления борьбы с терроризмом.
Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая перед моряками на борту новейшего авианосца «Джеральд Форд» в Ньюпорт-Ньюс, штат Виргиния, заявил, что США будут наращивать военно-морскую мощь для осуществления операций, в том числе по борьбе с терроризмом, вдали от собственных берегов.
Как рассказали американские специалисты по контртеррористической работе, с приходом новой администрации власти изменили мнение в пользу спецопераций за пределами США и решили увеличить их число в Йемене, Сирии и Ираке. Для борьбы с исламистскими группировками направят военных из элитного отряда «Дельта» и силы специального назначения ВМС США SEAL. Об этом решении официально не объявлялось, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.
«Число ударов по «Аль-Каиде» и «Исламскому государству» будет увеличено при администрации Трампа с Мэттисом (глава Пентагона — ред.) и его новым советником по национальной безопасности Макмастером, что позволит военачальникам проводить своевременные разведывательное рейды и наступления», — заявил эксперт по безопасности Майкл Приджент.
Особенно эксперты выделили увеличение атак в Йемене, что, по мнению Приджента, «говорит о том, что США может бороться с исламистскими группами одновременно где угодно».
«Увеличенное число контртеррористических операций компенсирует отсутствие возможности йеменских властей бороться с терроризмом и весьма ограниченное количество операций при администрации Обамы», — считает директор Совета национальной безопасности по контртерроризму при экс-президенте Бараке Обаме, полковник в отставке Марк Митчелл. Он добавил, что хаос и отсутствие действующего правительства в Йемене привело к тому, что «на «Аль-Каиду на Аравийском полуострове» (АКАП) больше не оказывается реальное давление».
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
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