Парламент Португалии принял резолюцию о признании голодомора геноцидом украинского народа
4 марта 2017 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Португалии принял 3 марта резолюцию, осуждающую голодомор — массовый голод на Украине — и признающую его геноцидом украинского народа.
В резолюции говорится, что голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах стал следствием «тоталитарного коммунистического режима Сталина» и привел к смерти около семи миллионов украинских граждан, пишет Meduza.
В результате массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах погибли несколько миллионов человек (от 2,2 миллиона по официальным советским оценкам, которые большинством исследователей признаются значительно заниженными, до 7-10 миллионов).
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке поприветствовал решение португальских законодателей, отметив, что за последние годы десятки стран «официально подтвердили, что квалифицируют это преступление тоталитарного режима именно как геноцид».
В 2006 году Верховная рада Украины объявила голодомор актом геноцида украинского народа. В 2016 году украинский парламент обратился ко всем демократическим странам с просьбой признать геноцид украинского народа в 1932–1933 годах.
В числе стран, официально признавших голодомор геноцидом, — США, Канада, Австралия и другие государства. Российские официальные лица не считают голодомор геноцидом, отмечая, что в результате массового голода 1932–1933 годов погибли не только жители Украины, но и представители других народов.
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