Армянская Генрпокуратура с 5 марта откроет «горячую линию» по нарушениям на выборах

PanARMENIAN.Net - В Генеральной прокуратуре откроет «горячую линию» по нарушениям в агитационный период и в день выборов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По телефону 010 511 603 будут приниматься достоверные сведения об очевидных избирательных правонарушениях с целью повышения эффективности работы правоохранительных органах по их исключению.

«Анонимность заявителей гарантируется», - отмечается в сообщении.

Специальная «Горячая линия» будет действовать с 5-го марта в период 09:00-18:00 (по ереванскому времени), а в день голосования (2 апреля – ред.) - круглосуточно.

В пресс-службе отметили также, что созданная в Генпрокуратуре рабочая группа по положению на 4 марта проанализировала сообщения в СМИ о 79-ти предположительных избирательных правонарушениях, имевших место в период подготовки к выборам, а также один анонимных сигнал, поступивший в полицию.

Из полученных 80-ти сообщений лишь 19 содержали информацию об очевидных избирательных преступлениях. Это сообщения были направлены в соответствующие территориальные отделы полиции для проверки указанной в них информации. По 10-ти сообщениям указанные в них факты были опровергнуты или не были подтверждены, а по остальным проверки продолжаются.

Из 19-ти сообщений 14 касались фактов очевидной избирательной взятки, а пять – случаев препятствования свободной реализации права граждан на выбор.

«Генпрокуратура призывает заинтересованных лиц сообщать на «горячую линию» достоверные сведения об очевидных избирательных преступлениях», - отмечается в сообщении.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков.