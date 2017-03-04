На Google Maps появился вымышленный остров из фильма про Кинг-Конга

PanARMENIAN.Net - На Google Maps официально разместили «Остров Черепа» — вымышленное место из франшизы про Кинг Конга. Объект с мистической предысторией появился на картах в южной части Тихого океана.

Как и к реальным географическим объектам на Google Maps, Остров Черепа можно оценить по пятибалльной шкале. Сейчас его рейтинг составляет 3,6. Желающие могут прикрепить фотографии, сделанные во время посещения острова или оставить отзыв. На момент написания заметки под записью об объекте насчитывалось более шести тысяч комментариев, пишет TJ.

В первых версиях фильмов о Кинг-Конге Остров Черепа находился в Индийском океане. По задумке авторов, уникальность объекта заключается в геологической аномалии, которая позволила доисторическим существам не погибнуть.

Объект появился на Google Maps в рамках рекламной компании фильма «Конг: Остров черепа». Ссылка, указанная в сервисе, ведет на промо-сайт киноленты, где предлагается принять на себя роль исследователя или посмотреть трейлер картины.