Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело в отношении работающих в НКР иностранных компаний

PanARMENIAN.Net - Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело и начала следствие в отношении компаний из Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румынии и других стран «по фактам незаконной экономической деятельности» в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика), пишет РИА Новости.

В сообщении азербайджанского ведомства отмечается, что в результате расследований было установлено, что «главы ряда компаний Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румынии и других стран, в том числе компаний Haik Watch and Jewelry Co, Rodino Haskovo JIC, Centro Ceibal, Deccan Gold Mines Ltd и Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A, в 1999-2017 годах неоднократно незаконно пересекали государственную границу Азербайджана через территорию Армении в качестве организованной группы, вместе с другими лицами» и создали Степанакерте, Шуши и в других населенных пунктах Арцаха предприятия «без государственной регистрации, предусмотренной законами Азербайджана».

«Проведенной деятельностью, включая использование природных богатств и полезных ископаемых, они нанесли ущерб в крупном размере, получая незаконные доходы»,- сообщает Генпрокуратура.

По этим фактам в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, начато следствие.

Как отмечается в сообщении, «в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями азербайджанского законодательства Генпрокуратура Азербайджана продолжит необходимые меры против лиц, занимающихся незаконной экономической деятельностью» в Карабахе.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск по линии Интерпола сотрудника института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левона Епископяна, исследователя Национального научного института естествознания Испании Иоланду Фернандес Халво, директора «Азыхского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научного работника Лондонского музея естествознания Питера Эндрюса.Генеральный секретариат Интерпола отказал Азербайджану в запросе на объявление в международный розыск зарубежных и армянских археологов, работавших в Арцахе.

Ранее стало известно, что Азербайджан объявил в международный розыск депутатов Европарламента Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия). Поводом для этого стало их посещение Арцаха (Нагорного Карабаха – ред.) во время проведения конституционного референдума. 20 февраля в НКР проходил конституционный референдум. Проект новой Конституции предполагает переход к президентской модели правления.