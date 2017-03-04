Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter

PanARMENIAN.Net - 4 марта, в районе 12:15 по ереванскому времени, на восточном участке линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил войска противовоздушной обороны Арцаха сбили БПЛА типа Orbiter, принадлежащий ВС Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика).

Беспилотный разведывательный самолет Orbiter разработан и производится израильской компанией Aeronautics Defense Systems.

«Уверен, что агитпроп Баку опровергнет эту новость или, в лучшем случае, попытается молчаливо обойти. Честно говоря, как первый, так и второй случаи лично для меня не имеют никакого значения. Важно то, что наша армия в очередной раз оказалась на высоте»,- написал пресс-секретарь Минобороны Арцаха Сенор Асратян на своей странице в Facebook.

Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости.

В ночь на 4 марта обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск была относительно спокойной. ВС Азербайджана на линии соприкосновения из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня свыше 40 раз. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 380 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также пушку Д-44 и миномет 60 мм, выпустив 9 снарядов.