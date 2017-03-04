СМИ: Трамп хочет отложить сделку с Россией по борьбе с ИГ

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы отложить сделку с Россией по совместной борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Они пояснили, что такое решение может быть принято из-за «недавних провокаций Москвы». Кроме того, скептицизм по отношению к взаимодействию с Россией обусловлен растущим влиянием высокопоставленных сотрудников администрации, не настроенных на сотрудничество с РФ — речь идет о министре обороны Джеймсе Мэттисе и советнике Трампа по национальной безопасности Герберте Макмастере, передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press .

Отмечается, что сомнения в целесообразности скорейшего налаживания сотрудничества с РФ возникают у Трампа на фоне обвинений генпрокурора США Джеффа Сешнса в тайных встречах с представителями Москвы.

Ранее 2 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «полностью» доверяет Сешнсу, а его критику назвал охотой на ведьм. В то же время он отметил, что был не в курсе контактов генпрокурора с российским послом. 1 марта газета The Washington Post разместила материал, в котором утверждалось, что Сешнс провел две встречи с российским послом за несколько месяцев до президентских выборов в США, которые состоялись в ноябре 2016-го. При этом в январе на слушаниях в сенате по поводу своего утверждения на пост генпрокурора Сешнс не упомянул об этом.

Лидеры демократов в Конгрессе США призвали Сешнса уйти в отставку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения СМИ о связях генпрокурора США с российским послом медийным дном.