СМИ: Трамп хочет отложить сделку с Россией по борьбе с ИГ
4 марта 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы отложить сделку с Россией по совместной борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Они пояснили, что такое решение может быть принято из-за «недавних провокаций Москвы». Кроме того, скептицизм по отношению к взаимодействию с Россией обусловлен растущим влиянием высокопоставленных сотрудников администрации, не настроенных на сотрудничество с РФ — речь идет о министре обороны Джеймсе Мэттисе и советнике Трампа по национальной безопасности Герберте Макмастере, передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press .
Отмечается, что сомнения в целесообразности скорейшего налаживания сотрудничества с РФ возникают у Трампа на фоне обвинений генпрокурора США Джеффа Сешнса в тайных встречах с представителями Москвы.
Ранее 2 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «полностью» доверяет Сешнсу, а его критику назвал охотой на ведьм. В то же время он отметил, что был не в курсе контактов генпрокурора с российским послом. 1 марта газета The Washington Post разместила материал, в котором утверждалось, что Сешнс провел две встречи с российским послом за несколько месяцев до президентских выборов в США, которые состоялись в ноябре 2016-го. При этом в январе на слушаниях в сенате по поводу своего утверждения на пост генпрокурора Сешнс не упомянул об этом.
Лидеры демократов в Конгрессе США призвали Сешнса уйти в отставку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения СМИ о связях генпрокурора США с российским послом медийным дном.
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