Иракские венные обнаружили подземный тренировочный лагерь ИГ близ Мосула
4 марта 2017 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительственные силы Ирака обнаружили подземный тренировочный лагерь боевиков террористической группировки «Исламское государство», оборудованный в железнодорожном тоннеле неподалеку от Мосула.
Силы безопасности вошли в покинутый террористами тоннель во время подготовки наступления на аэропорт города, передает РИА Новости со ссылкой на Times.
Ранее сообщалось, чтов ходе боев в иракском Мосуле, западная часть которого находится под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), вероятно, было применено химическое оружие. Об этом 3 марта, сообщает Международный Комитет Красного Креста (МККК).
Армия Ирака и ее союзники по международной коалиции под командованием США начали наступление на Мосул в октябре 2016 года. В конце января иракские власти объявили о полном освобождении восточной части города. 19 февраля началось масштабное наступление на западную часть Мосула, которая оставалась под контролем джихадистов.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Киеве 4 марта на ковер выйдут 4 армянских борца 3 марта поздно вечером состоялась жеребьевка, по итогам которой представители Армении начнут выступления с 1/8 финала
Армения занимает 114 место в рейтинге богатейших и беднейших стран мира по версии Global Finance Так, Армения с суммой ВВП на душу населения в $8.881 заняла в рейтинге 189 стран 114 место, отстав от своих соседей по региону
СМИ: Трамп хочет отложить сделку с Россией по борьбе с ИГ Президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы отложить сделку с Россией по совместной борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости