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Иракские венные обнаружили подземный тренировочный лагерь ИГ близ Мосула

Иракские венные обнаружили подземный тренировочный лагерь ИГ близ Мосула
4 марта 2017 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительственные силы Ирака обнаружили подземный тренировочный лагерь боевиков террористической группировки «Исламское государство», оборудованный в железнодорожном тоннеле неподалеку от Мосула.

Силы безопасности вошли в покинутый террористами тоннель во время подготовки наступления на аэропорт города, передает РИА Новости со ссылкой на Times.

Ранее сообщалось, чтов ходе боев в иракском Мосуле, западная часть которого находится под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), вероятно, было применено химическое оружие. Об этом 3 марта, сообщает Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Армия Ирака и ее союзники по международной коалиции под командованием США начали наступление на Мосул в октябре 2016 года. В конце января иракские власти объявили о полном освобождении восточной части города. 19 февраля началось масштабное наступление на западную часть Мосула, которая оставалась под контролем джихадистов.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Times: около Мосула военные обнаружили подземный тренировочный лагерь ИГ*
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